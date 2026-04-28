‘बीजेपी का अंत होने वाला है,’ AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में विलय पर आप नेता आतिशी ने दी तीखी प्रतिक्रिया

आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास गवाह है- जब-जब अत्याचार बढ़ते हैं, उनका अंत भी करीब आ जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस तरह से मोदी सरकार के अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार पार्टी का राजनीतिक अंत होने वाला है। साथ ही कहा कि दुनिया के इतिहास में जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़े हैं, तब उन्हें खत्म करने के लिए कोई न कोई जरूर सामने आया है। साथ ही उनसे राघव की वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हैं।