‘राघव-परिणीति की शादी है पार्टी में विवाद की वजह,’ AAP के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने लगाया बड़ा आरोप

AAP internal conflict: आम आदमी पार्टी (AAP) के अंदरूनी विवाद की चिंगारी अब राघव चड्ढा की निजी जिंदगी तक पहुंच गई है। AAP के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने उनकी शादी को इस विवाद का कारण बताया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीेजेपी जॉइन कर ली है। इसके बाद से पार्टी छो़ड़ने के पीछे के कारणों पर लगातार चर्चा चल रही है। एक तरफ AAP के नेता राघव की परिणीति से शादी होने का क्रेडिट ले रहें हैं ,वहीं दूसरी तरफ पूर्व नेता इस विवाद का कारण भी शादी को बता रहे हैं। इस मामले में नवीन जयहिंद के दावों ने बहस तेज कर दी है।