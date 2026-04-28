पीएम मोदी बने ‘मेसी’, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए किए दे दनादन गोल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस समय दो दिवसीय सिक्किम (Sikkim) दौरे पर हैं। सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के समापन समारोह में भाग लेने के लिए पीएम मोदी गंगटोक (Gangtok) पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने सोमवार को शहर में एक भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ पड़ी।