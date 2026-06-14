BJP नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं? ममता बनर्जी पर FIR दर्ज होने पर संजय राउत ने उठाए सवाल

Mamata Banerjee FIR: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी पर निसाना साधा है। राउत ने कहा कि यदि भड़काऊ भाषणों पर इसी तरह कार्रवाई होती है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर समेत अन्य नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई नेता लगातार ऐसे बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।