राहुल गांधी पर CPM के हमलों को लेकर कांग्रेस का पलटवार, वेणुगोपाल बोले- राजनीतिक हीन भावना की शिकार है पार्टी

Congress protests against the condemnation of Rahul Gandhi: कांग्रेस और माकपा के बयानों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) पर रविवार को तीखा हमला बोला और वामपंथी पार्टी पर 'राजनीतिक हीन भावना' का प्रदर्शन करने और अपने चुनावी पतन पर आत्मनिरीक्षण करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने फेसबुक पर एक कड़े बयान में कहा कि सीपीआई (एम) की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियां 'बिल्कुल हास्यास्पद' हैं, खासकर यह देखते हुए कि केरल के बाहर, पार्टी ने अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अक्सर कांग्रेस और उसके सहयोगियों के समर्थन पर भरोसा किया है।