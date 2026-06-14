TMC: ममता बनर्जी की हार पर अब दक्षिण से उठी आवाज, बीआरएस नेता ने बताया बंगाल में कैसे जीत गई भाजपा



पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हार गईं। वहां 95 लाख वोट हटा दिए गए थे। कहा जाता है कि ममता 42 से 43 लाख वोटों से हारी थीं। आज भी, पश्चिम बंगाल में लगभग 27 लाख वोटर यह मांग करते हुए संघर्ष कर रहे हैं कि 'हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए'। यह मामला अभी भी कोर्ट में है। बिहार का जिक्र और बीजेपी के जीत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह, बिहार में भी 65 लाख वोट हटा दिए गए थे। वरना, वहां हर किसी को लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीतेगी। लेकिन वे हार गए और BJP फिर से जीत गई। 65 लाख वोट हटा दिए गए थे, वहां भी वही हुआ।