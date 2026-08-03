बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार बीजेपी में मायूसी, अध्यक्ष बोले- समीक्षा करेंगे हमें कम वोट क्यों मिले

संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा ने बांकीपुर में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य कराए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी प्रत्याशी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उन्होंने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा कि पार्टी कम वोट मिलने के कारणों की गहन समीक्षा करेगी और जहां भी कमियां होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में अंतिम राउंड की मतगणना से पहले ही भाजपा के एजेंट मतगणना केंद्र को छोड़कर बाहर आ गए। मतगणना केंद्र पर मौजूद लोगों के अनुसार, भाजपा ने उपचुनाव में अघोषित तौर पर हार स्वीकार कर ली। हालांकि अभी तक उपचुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।