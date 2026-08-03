बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त पर BJP का पहला बयान, विजय सिन्हा बोले- हम EVM पर ठीकरा नहीं फोड़ते, जनादेश सर्वोपरि

Bankipur bypoll result:बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती के दौरान जन सुराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर (PK) द्वारा बनाई गई निर्णायक और बड़ी बढ़त के बाद भाजपा का पहला बयान सामने आया है। भाजपा के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के लगातार पिछड़ने के बाद वरिष्ठ BJP नेता और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। BJP हमेशा जनादेश का सम्मान करती है और हार की स्थिति में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाती है।