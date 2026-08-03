Bankipur By-Election Result: बीजेपी के पिछड़ने पर तेज प्रताप का नीतिन नवीन पर तंज, बोले- राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए

Bankipur By-Election Result: बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त बना ली है। अब तक 31 में से 26 राउंड की मतगणना हो गई है। पीके ने 15864 वोटों से बढ़त बना रखी है। अब तक 53566 वोट मिले है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार है। उन्हें 37702 वोट मिले है। बीजेपी के पिछड़ने पर तेज प्रताप यादव ने नितिन नवीन पर निशाना साधा है।