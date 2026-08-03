Bankipur By-Election Result: बीजेपी के पिछड़ने पर तेज प्रताप का नीतिन नवीन पर तंज, बोले- राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए

तेज प्रताप यादव ने नितिन नवीन पर साधा निशाना (Photo-ANI)
Bankipur By-Election Result: बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त बना ली है। अब तक 31 में से 26 राउंड की मतगणना हो गई है। पीके ने 15864 वोटों से बढ़त बना रखी है। अब तक 53566 वोट मिले है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार है। उन्हें 37702 वोट मिले है। बीजेपी के पिछड़ने पर तेज प्रताप यादव ने नितिन नवीन पर निशाना साधा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आया है। यहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि यह परिणाम दर्शाता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है। अब यह चर्चा तेज हो रही है कि बांकीपुर से उठी यह राजनीतिक आवाज पूरे बिहार की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है।
पीके की बढ़त पर पार्टी कार्यालय में समर्थकों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है और प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आ रहे है।
वोटों की गिनती के बीच प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाह्नवी दास भी मतगणना केंद्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। मीडिया से बात करते हुए जाह्नवी दास ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।
प्रशांत किशोर के आगे चलने पर बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अभी वोटों की गिनती के कई राउंड बाकी हैं। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। RJD का खेल खत्म हो गया है।
उन्होंने कहा कि RJD पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी है। जिस तरह से युवाओं को गुमराह किया गया। कुछ लोग जनता को गुमराह करने में लगे थे। यह चुनाव उसी दौरान हुआ। रिव्यू होगा। हमें पूरा भरोसा है कि वोटों की गिनती के आखिरी राउंड के बाद BJP कैंडिडेट जीतेगा।
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