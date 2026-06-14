Gruha Lakshmi: कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने किया बड़ा ऐलान

इससे पहले 11 जून को कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने भी भाजपा के आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभ उठा रही हैं और भाजपा लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। रमेश बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने अक्सर कहा है कि कर्नाटक के इतिहास में आर. अशोक विपक्ष के असफल नेताओं में से एक हैं। उनके पास 'गृह लक्ष्मी' योजना पर सवाल उठाने का कोई नैतिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं और अब भी राज्य की 1.2 करोड़ से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है।