‘हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था’, सलीम अहमद ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, बोले- 22 लाख भी नहीं मिलीं

मीडिया से बातचीत के दौनार सलीम अहमद ने कहा कि पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने 22 लाख नौकरियां भी नहीं दी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाई है। हम इस मुद्दे को उजागर करेंगे और केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विफलता का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रोजगार, युवाओं की परेशानियों और शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करेगी।