‘हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था’, सलीम अहमद ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, बोले- 22 लाख भी नहीं मिलीं

सलीम अहमद (ANI Photo)
PM Modi Promise 2 Crore Jobs: देश में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसी क्रम में कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सलीम अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सलीम अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।
मीडिया से बातचीत के दौनार सलीम अहमद ने कहा कि पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने 22 लाख नौकरियां भी नहीं दी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाई है। हम इस मुद्दे को उजागर करेंगे और केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विफलता का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रोजगार, युवाओं की परेशानियों और शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करेगी।
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