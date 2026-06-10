केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सदस्यों ने तालियां बजाकर PM मोदी को दिया सम्मान, विशेष प्रस्ताव किया पास

Narendra Modi longest Serving Prime Minister: भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 60 साल पुराना सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड टूट गया है। नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। बुधवार को उन्होंने दफ्तर में 4,399 दिन पूरे कर इतिहास रच दिया। जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी मंत्रियों ने अपनी सीट से खड़े होकर पीएम मोदी को 'स्टैंडिंग ओवेशन' दिया। पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसी बैठक में मोदी के इस ऐतिहासिक सफर को सलाम करते हुए एक विशेष प्रस्ताव भी पास किया गया।