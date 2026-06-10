PM नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का तोड़ा रिकॉर्ड, उप-राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने दी बधाई

PM Modi Longest Serving Prime Minister of India: भारतीय राजनीति में 10 जून 2026 का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी ने अपने कार्यकाल के 4399 दिन पूरे कर लिए हैं, जबकि नेहरू 4398 दिनों तक इस रिकॉर्ड के साथ शीर्ष पर रहे थे।