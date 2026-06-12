मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया आगे का प्लान

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि इस मामले में पहले चुनाव आयोग, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। अदालत के इस निर्देश के बाद अब हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, लेकिन इस अस्वीकृति को पूरी तरह से अवैध, अनैतिक और लोकतंत्र विरोधी माना गया है। खरगे ने बयान में कहा कि इतने बड़े निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी या निर्देश के बिना नहीं होते। यह विपक्ष को परेशान करने, दबाने और कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने की एक सोची-समझी साजिश है।