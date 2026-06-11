क्या कांग्रेस में होगा TMC का विलय, राहुल गांधी-ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने दिया बड़ा बयान

इस बीच कांग्रेस ने अगले तीन महीनों के लिए बड़े राष्ट्रीय अभियान की भी घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि उसके नेता और कार्यकर्ता देशभर में लोगों के बीच जाएंगे और कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि हम अगले तीन महीनों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता को मैदान में और सड़कों पर उतरना चाहिए। पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों, सामाजिक असमानता और खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के बीच कमजोर कूटनीति जैसे मुद्दों को लेकर अभियान चलाएगी।