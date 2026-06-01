शुभेन्दु सरकार का कैबिनेट विस्तार: उत्तर बंगाल को मिली तवज्जो, युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी

West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में नई BJP सरकार के गठन के महज 27 दिन बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल (Cabinet) का पहला विस्तार कर दिया। इस विस्तार में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इससे सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है बल्कि क्षेत्रीय, सामाजिक और महिला प्रतिनिधित्व को साधने की बड़ी राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं। कोलकाता के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। जिसके बाद बंगाल मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है।