पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार में RSS की छाप, संघ से जुड़े विधायक बने मंत्री

पश्चिम बंगाल में भले ही सीएम शुभेन्दु अधिकारी संघ की शाखा से नहीं आते हों, लेकिन संघ और बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार में मंत्रीगण की पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हो। 9 मई को जब सीएम शुभेन्दु समेत 5 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। उसमें भी संघ से जुड़े चेहरे दिलीप घोष, निशिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और क्षुदीराम टुडू शामिल थे। अब मंत्रिमंडल विस्तार में भी संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को तवज्जो मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्वपन दास गुप्ता जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की अपेक्षित नियुक्ति का उद्देश्य सरकार की प्राथमिकताओं और आरएसएस की प्राथमिकताओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करना है। वहीं, मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन का भी भरपूर ध्यान रखा गया है।