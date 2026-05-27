ममता बनर्जी के खिलाफ FIR, सनातन धर्म पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

FIR against Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला पिछले वर्ष कोलकाता में आयोजित ईद समारोह के दौरान दिए गए उनके बयान से जुड़ा हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके बयान से सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला।