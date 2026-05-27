मुख्य परीक्षा के बाद अब सप्लीमेंट्री कॉपियां भी गायब! सीबीएसई के नतीजों पर उठे बड़े सवाल, छात्रों का भविष्य दांव पर

CBSE 12th Result: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पहले मुख्य परीक्षा की कॉपियां बदलने और ऑनस्क्रीन मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे, अब सप्लीमेंट्री (पूरक) कॉपियों के गायब होने के मामले भी सामने आने लगे हैं। इससे हजारों छात्रों के रिजल्ट और भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।