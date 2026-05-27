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Himachal Forest Fire: सोलन के जंगलों में तेजी से फैल रही आग, काबू पाने के लिए ग्रामीणों संग जुटीं रेस्क्यू टीमें

Himachal Forest Fire: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के क्यारीघाट इलाके में भीषण जंगल की आग तेजी से फैल रही है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें और स्थानीय ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में उठते धुएं और लपटों ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है।

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भारत

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Rahul Yadav

May 27, 2026

Himachal Forest Fire

Himachal Forest Fire News (AI Image)

Himachal Forest Fire: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मंगलवार को भीषण जंगल की आग लगने से हड़कंप मच गया। कंडाघाट क्षेत्र के क्यारीघाट गांव के आसपास फैली आग तेजी से पहाड़ियों में फैलती चली गई। दूर-दूर तक धुएं के बड़े गुबार और आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगीं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू टीमें और ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ी और घने जंगल वाला इलाका होने के कारण राहत कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

तेज हवाओं से तेजी से फैल रही आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। कई जगह जंगलों से उठता धुआं दूर-दूर तक देखा गया। आग के कारण आसपास के क्षेत्रों में लोगों में भय का माहौल है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

ग्रामीणों ने भी संभाला मोर्चा

आग बुझाने के अभियान में स्थानीय ग्रामीण भी रेस्क्यू टीमों के साथ जुटे हुए हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पहुंचने के लिए प्रशासन को स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। ग्रामीण पेड़ों और सूखी झाड़ियों तक आग पहुंचने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

आग लगने के कारणों की जांच जारी

फिलहाल प्रशासन और वन विभाग की टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जंगल और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने तक राहत और निगरानी अभियान जारी रहेगा।

पहले भी सामने आ चुकी हैं आग की घटनाएं

इससे पहले मई महीने में शिमला के छोटा शिमला इलाके में भी आग लगने की घटना सामने आई थी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पास एक दुकान में लगी आग से काफी नुकसान हुआ था। हालांकि दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था। शुरुआती जांच में उस घटना की वजह शॉर्ट सर्किट मानी गई थी।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगलों के आसपास सावधानी बरतें और किसी भी तरह की आग या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत सूचना दें।

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Published on:

27 May 2026 05:54 am

Hindi News / National News / Himachal Forest Fire: सोलन के जंगलों में तेजी से फैल रही आग, काबू पाने के लिए ग्रामीणों संग जुटीं रेस्क्यू टीमें

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