Himachal Forest Fire: सोलन के जंगलों में तेजी से फैल रही आग, काबू पाने के लिए ग्रामीणों संग जुटीं रेस्क्यू टीमें

Himachal Forest Fire: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मंगलवार को भीषण जंगल की आग लगने से हड़कंप मच गया। कंडाघाट क्षेत्र के क्यारीघाट गांव के आसपास फैली आग तेजी से पहाड़ियों में फैलती चली गई। दूर-दूर तक धुएं के बड़े गुबार और आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगीं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू टीमें और ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ी और घने जंगल वाला इलाका होने के कारण राहत कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।