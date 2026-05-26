चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में भारत-अमेरिका का बड़ा कदम, क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ समझौता

उन्होंने कहा, 'आज हम महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ्स की आपूर्ति, खनन और प्रोसेसिंग को सुरक्षित करने के लिए भारत-अमेरिका द्विपक्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।' उन्होंने बताया कि क्वाड बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया था। उनके अनुसार, इन संसाधनों को सुरक्षित करना बेहद समयानुकूल और महत्वपूर्ण है, चाहे इसे द्विपक्षीय स्तर पर किया जाए, क्वाड के माध्यम से या समान विचारधारा वाले देशों के बड़े समूह के साथ। यह फ्रेमवर्क महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ्स की पूरी सप्लाई चेन में व्यापक सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। जयशंकर के मुताबिक, इस साझेदारी में खनन, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और संबंधित निवेश शामिल होंगे।