अब्राहम समझौते को बढ़ाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान ने ठुकराया प्रस्ताव

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इन देशों के नेताओं से फोन पर बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ समझौता करता है, तो इन देशों का अब्राहम समझौते में शामिल होना एक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के एक सूत्र ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत और इजरायल से संबंध सामान्य करने के मुद्दे अलग-अलग हैं। दोनों को जोड़ना सही नहीं है। सूत्र ने यह भी कहा कि पाकिस्तान किसी दबाव में आकर ऐसा फैसला नहीं करेगा।