BJP सांसद मनसुख वसावा ने अवैध शराब पर सरकार को घेरा, कहा- पुलिस और राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं

सांसद वसावा ने अपने पत्र में अवैध शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क का विस्तार से उल्लेख किया है। उनके अनुसार, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की सीमा से नर्मदा जिले में बड़े पैमाने पर विदेशी शराब की खेप लगातार पहुंचाई जा रही है। यह तस्करी का नेटवर्क सीमा क्षेत्र से शुरू होकर जिले के अंदरूनी इलाकों तक फैला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे रूट में आने वाले विभिन्न थानों के कुछ पुलिस सब-इंस्पेक्टर भी इस अवैध कारोबार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। सांसद ने आमलेथा थाना की भूमिका को विशेष रूप से संदिग्ध बताया है। उनके अनुसार, नर्मदा जिले में पहुंचने के बाद शराब की खेप बिना किसी रोक-टोक के उमल्ला, राजपारडी, करजन और शिनोर जैसे क्षेत्रों तक पहुंचाई जाती है।