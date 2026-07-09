लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से अपने गैंग को बनाया इंटरनेशनल सिंडिकेट, विदेशों में फैला नेटवर्क

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसकी गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जेल से ही उसने अपने गैंग को इंटरनेशनल सिंडिकेट में बदल दिया है। इस सिंडीकेट का नेटवर्क विदेशों में भी फैला हुआ है। भारत (India) में बैठकर लॉरेंस का इंटरनेशनल सिंडिकेट अमेरिका (United States of America), कनाडा (Canada), ब्रिटेन (Britain), यूरोप (Europe) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) तक में रंगदारी, हत्या, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी करवा रहा है। समय-समय पर विदेशों में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर्स आपराधिक गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं। वहीँ युवाओं को लुभाने के लिए लॉरेंस ने अपनी सार्वजनिक छवि देशभक्त, राष्ट्रवादी और धार्मिक व्यक्ति के रूप में गढ़ रखी है।