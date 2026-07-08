पलक झपकते ही तबाह होंगे दुश्मन के बंकर! DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का किया सफल परीक्षण

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रॉकेट ने यूजर द्वारा तय की गई न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरह से सटीक निशाना लगाया। उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी प्लान किए गए मैन्यूवर पूरे किए और तय ट्रैजेक्टरी का बिल्कुल सही पालन करते हुए टारगेट पर जाकर धमाका किया। रेंज के सभी उपकरणों ने पूरे समय रॉकेट की उड़ान पर नजर रखी।