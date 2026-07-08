खान सर को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें? अग्रिम जमानत पर 10 जुलाई को फैसला

खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स की ओर से दायर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले पर पहले मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें लगभग 40 मिनट से अधिक समय तक बहस चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद कोर्ट ने बाकी दलीलों के लिए बुधवार का दिन तय किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले की पूरे देशभर में चर्चा रही। वहीं इस बहुचर्चित केस में खान सर की याचिका पर 10 जुलाई को कोर्ट का आदेश आने की उम्मीद है।