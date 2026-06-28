खान सर केस में नया ट्विस्ट! पुलिस बोली- जिस हथियार से चली गोली, उसका बिहार में परमिट नहीं

पुलिस ने खान सर के दूसरे बॉडीगार्ड, प्रदीप कुमार के हथियार को लेकर भी अपडेटेड केस डायरी में आपत्ति जताई है। पटना में खान सर को सिक्योरिटी देते समय प्रदीप जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका लाइसेंस असल में उनके पिता के नाम पर जारी किया गया था। प्रदीप के पिता की हत्या के बाद प्रशासन ने परिवार को सिर्फ़ आत्मरक्षा के लिए ऑल इंडिया परमिट वाला हथियार दिया था। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर, प्रदीप ने खान सर के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करते हुए हथियार का कमर्शियल इस्तेमाल किया। यह आर्म्स लाइसेंस की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन है।