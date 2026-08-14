भरत तिवारी के परिवार का नौकरी और मुआवजा लेने से इनकार, कहा- छोटी मछली पकड़ने से क्या होगा, पहले SDM पर हो एक्शन

Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार के भोजपुर में कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार ने राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया है। उनकी मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता सरकारी मदद नहीं, बल्कि न्याय पाना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है। परिवार ने मौत के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि सिर्फ निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने या अधिकारियों को उनके पद से हटाने से न्याय नहीं मिलेगा। बल्कि उच्चस्तरीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।