छात्रों पर AK-47 से फायरिंग पर सरकार को घेरेंगे तेजस्वी यादव, 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेगी RJD

Tejashwi Yadav Raj Bhavan March: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और गोलीबारी की घटना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निर्दोष छात्रों पर AK-47 से की गयी गोलीबारी के विरोध में RJD 19 अगस्त को पटना में पार्टी के कार्यालय से राजभवन तक एक पदयात्रा निकालेगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे युवाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने का आरोप लगाया।