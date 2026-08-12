Bihar Panchayat Chunav: 2026 में नहीं बजेंगे चुनावी बिगुल! परिसीमन की लंबी प्रक्रिया से 2027 तक टला

राज्य निर्वाचन आयोग नए मानकों के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गांवों की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति का आकलन करेगा। इसके बाद बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाएंगी। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, इसके बाद मानचित्र तैयार करने और गणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीईबी ले-आउट मैप तैयार करने के साथ प्रखंडवार मतदाताओं और जनसंख्या की गणना की जाएगी।