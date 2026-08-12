BPSC-BSSC से लेकर दरोगा भर्ती तक: बिहार में बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी, दिलीप कुमार बोले- बयानबाजी बहुत हुई, अब एक्शन होगा

राज्य के शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए छात्र नेता ने कहा कि सरकार बिना कोई नतीजा दिए बस एक के बाद एक तारीखें देती रहती है। पहले दावा किया गया था कि BPSC TRE 4 का विज्ञापन जुलाई में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अगस्त का आधा महीना बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शिक्षकों की भर्ती का मामला नहीं है। BSSC, सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) और लाइब्रेरियन पदों के उम्मीदवार भी सालों से विज्ञापन और परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार और आयोगों की इस टालमटोल वाली नीति के कारण लाखों छात्रों को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।