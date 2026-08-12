‘अमित शाह चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष नहीं चाहता बहस’, BJP सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का कांग्रेस पर हमला

बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (फाइल फोटो - एएनआई)
Janardan Singh Sigriwal on Congress: संसद में छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस बीच बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार हैं। सिग्रीवाल ने बताया कि अमित शाह ने अब लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर भी चर्चा के लिए अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के बाद हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता।
BJP सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि अगर सदन के नियमों के तहत चर्चा होती है तो वह इसके लिए तैयार हैं। चर्चा के बाद सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। सिग्रीवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से चर्चा को लेकर कोई रोक नहीं है। उनका आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर चर्चा से बच रहा है।
सिग्रीवाल ने विपक्ष पर छात्रों और युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अब छात्र और युवा भी विपक्ष की मानसिकता को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत और चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष को भी सदन में आकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे पीछे हट रहा है। रिजिजू ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आम तौर पर विपक्ष चर्चा की मांग करता है और सरकार उसका जवाब देती है। लेकिन इस बार सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष चर्चा से बच रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं बताया।
रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों से कई बार चर्चा शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब सरकार स्पीकर से भी विपक्ष को चर्चा के लिए राजी करने की अपील कर रही है।
रिजिजू ने कहा कि जब नीट परीक्षा को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था और कई घटनाएं हुई थीं, तब विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की थी। विपक्ष ने गृह मंत्री से जवाब भी मांगा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने उस समय भी चर्चा के लिए अपनी सहमति जताई थी। अब सरकार खुद चर्चा की मांग कर रही है लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है।
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