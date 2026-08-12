‘अमित शाह चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष नहीं चाहता बहस’, BJP सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का कांग्रेस पर हमला

Janardan Singh Sigriwal on Congress: संसद में छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस बीच बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार हैं। सिग्रीवाल ने बताया कि अमित शाह ने अब लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर भी चर्चा के लिए अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के बाद हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता।