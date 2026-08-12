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राष्ट्रीय

Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, डीके शिवकुमार ने अपने पास रखे कई अहम मंत्रालय

DK Shivakumar: कर्नाटक में मॉनसून सत्र से पहले डीके शिवकुमार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। सीएम ने वित्त समेत कई अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं।
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बैंगलोर

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Anurag Animesh

Aug 12, 2026

dk shivkumar

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार(फोटो-ANI)

DK Shivakumar Cabinet: कर्नाटक में मॉनसून सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने विस्तारित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने वित्त, कैबिनेट मामलों, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, खुफिया, सूचना, कानून, न्याय एवं मानवाधिकार, संसदीय कार्य, विधायी कार्य और कृषि विपणन समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा फिलहाल आवंटित नहीं किए गए विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रहेंगे।

मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेड जमीेर अहमद खान को आवास, केएच मुनियप्पा को समाज कल्याण और यूटी खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है। एमबी पाटिल को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

रामलिंगा रेड्डी को वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग

कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी को वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। वहीं लक्ष्मण सावदी को कृषि विपणन को छोड़कर सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली है। रुद्रप्पा मनप्पा लामाणी को चीनी और कपड़ा विभाग दिया गया है, जबकि शिवराज तंगडागी को पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग सौंपा गया है।

किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग?

क्रममंत्रीविभाग
1बी.जेड. जमीेर अहमद खानआवास
2रामलिंगा रेड्डीवन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
3लक्ष्मण सावदीसहकारिता, कृषि विपणन को छोड़कर
4रुद्रप्पा मनप्पा लामाणीचीनी एवं कपड़ा
5के.एच. मुनियप्पासमाज कल्याण
6शिवराज तंगडागीपिछड़ा वर्ग कल्याण, कन्नड़ एवं संस्कृति
7यू.टी. खादरअल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
8टी. रघुमूर्तिअनुसूचित जनजाति कल्याण
9डॉ. अजय सिंहलघु सिंचाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
10चेलुवरायस्वामीप्रमुख एवं मध्यम सिंचाई
11मधुर बंगारप्पाप्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
12बसवराज राय रेड्डीउच्च शिक्षा
13शिवलिंगे गौड़ावित्त विभाग से आबकारी
14पुट्टरंगा शेट्टीपशुपालन एवं रेशम उत्पादन
15विजयानंद काशप्पनवरलघु उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम
16संतोष लाडश्रम एवं रोजगार
17के.एस. बसवन्तप्पामुजराई, मत्स्य पालन, बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जल परिवहन
18एस.एस. मल्लिकार्जुनखान एवं भूविज्ञान, बागवानी
19रिजवान अरशदखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले
20नरेंद्र स्वामीकृषि
21एच.सी. बालकृष्णनगर प्रशासन
22बी. नागेंद्रयोजना एवं सांख्यिकी

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Updated on:

12 Aug 2026 06:17 pm

Published on:

12 Aug 2026 06:04 pm

Hindi News / National News / Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, डीके शिवकुमार ने अपने पास रखे कई अहम मंत्रालय

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