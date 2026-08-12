Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, डीके शिवकुमार ने अपने पास रखे कई अहम मंत्रालय

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार(फोटो-ANI)
DK Shivakumar Cabinet: कर्नाटक में मॉनसून सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने विस्तारित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने वित्त, कैबिनेट मामलों, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, खुफिया, सूचना, कानून, न्याय एवं मानवाधिकार, संसदीय कार्य, विधायी कार्य और कृषि विपणन समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा फिलहाल आवंटित नहीं किए गए विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रहेंगे।
मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेड जमीेर अहमद खान को आवास, केएच मुनियप्पा को समाज कल्याण और यूटी खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है। एमबी पाटिल को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी को वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। वहीं लक्ष्मण सावदी को कृषि विपणन को छोड़कर सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली है। रुद्रप्पा मनप्पा लामाणी को चीनी और कपड़ा विभाग दिया गया है, जबकि शिवराज तंगडागी को पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग सौंपा गया है।
|क्रम
|मंत्री
|विभाग
|1
|बी.जेड. जमीेर अहमद खान
|आवास
|2
|रामलिंगा रेड्डी
|वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
|3
|लक्ष्मण सावदी
|सहकारिता, कृषि विपणन को छोड़कर
|4
|रुद्रप्पा मनप्पा लामाणी
|चीनी एवं कपड़ा
|5
|के.एच. मुनियप्पा
|समाज कल्याण
|6
|शिवराज तंगडागी
|पिछड़ा वर्ग कल्याण, कन्नड़ एवं संस्कृति
|7
|यू.टी. खादर
|अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
|8
|टी. रघुमूर्ति
|अनुसूचित जनजाति कल्याण
|9
|डॉ. अजय सिंह
|लघु सिंचाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
|10
|चेलुवरायस्वामी
|प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई
|11
|मधुर बंगारप्पा
|प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
|12
|बसवराज राय रेड्डी
|उच्च शिक्षा
|13
|शिवलिंगे गौड़ा
|वित्त विभाग से आबकारी
|14
|पुट्टरंगा शेट्टी
|पशुपालन एवं रेशम उत्पादन
|15
|विजयानंद काशप्पनवर
|लघु उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम
|16
|संतोष लाड
|श्रम एवं रोजगार
|17
|के.एस. बसवन्तप्पा
|मुजराई, मत्स्य पालन, बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जल परिवहन
|18
|एस.एस. मल्लिकार्जुन
|खान एवं भूविज्ञान, बागवानी
|19
|रिजवान अरशद
|खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले
|20
|नरेंद्र स्वामी
|कृषि
|21
|एच.सी. बालकृष्ण
|नगर प्रशासन
|22
|बी. नागेंद्र
|योजना एवं सांख्यिकी
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