विधायक आवास में नहीं रहेंगे प्रशांत किशोर, बोले- आश्रम में रहूंगा, सरकारी बंगले में बनेगा बांकीपुर जनता कार्यालय

प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की कि वे हर शादी, जन्मदिन की पार्टी या औपचारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन पर दबाव न डालें और न ही रोज उनके ऑफिस आकर उन्हें माला और फूल पहनाएं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर वह अपना सारा समय मोहल्लों में सिर्फ चाय पीने और मालाएं स्वीकार करने में बिता देंगे, तो उन्हें इलाके के विकास के लिए काम करने का समय कब मिलेगा? उन्होंने बांकीपुर के लोगों से वादा किया कि भले ही वह चाय-नाश्ते वाले सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल न हो पाएं, लेकिन वह युवाओं के रोजगार और बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।