‘लगता है नौकरी बेचने में हेमंत सोरेन संग राहुल गांधी भी शामिल’; JPSC विवाद पर बाबुलाल मरांडी का आरोप

Jharkhand Student Protest: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक मशहूर क्षेत्रीय कहावत का जिक्र करते हुए मरांडी ने राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों को 'लग्गी से पानी पिलाने' जैसी छलावे वाली राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली से सिर्फ़ खोखले बयान देकर अपनी राजनीतिक ज़िम्मेदारियों से बच रहे हैं।