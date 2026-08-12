Amit Shah Resignation: छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल का अमित शाह पर सबसे बड़ा वार- ‘आदेश दिया था तो इस्तीफा दें!’

Rahul Gandhi Amit Shah: संसद का मानसून सत्र अब NEET विवाद और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सत्ता-विपक्ष की सीधी टक्कर का मैदान बन गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से बेहद सीधा सवाल पूछते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश गृह मंत्रालय से आया था तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, और यदि मंत्रालय इससे अनजान था तो भी सवाल उठता है कि आखिर व्यवस्था किसके नियंत्रण में है।