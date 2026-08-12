नीट पेपर लीक के बाद अब सरकारी स्कूलों पर फोकस, अभिजीत दीपके ने किया नए अभियान का ऐलान

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से सामने आई एक घटना का भी दीपके ने जिक्र किया। यहां अपने स्कूल तक पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर करीब 300 स्कूली बच्चों और 100 अभिभावकों ने विरोध मार्च निकाला। गंगवा का डेरा और बच्ची का डेरा गांव के प्राथमिक कक्षाओं के छात्र हाथों में तिरंगा और बैनर लेकर करीब छह किलोमीटर पैदल चलकर हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों के इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दीपके ने कहा कि अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे बच्चों को सलाम है। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के करीब 80 साल बाद भी बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क की मांग करनी पड़ रही है।