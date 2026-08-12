‘समझौतावादी PM ने बेचे देश के हित’, गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट से राहत मिलने पर भड़के राहुल गांधी

Gautam Adani Case: अमेरिकी अदालत से उद्योगपति गौतम अडानी और उनके सहयोगियों को आपराधिक मामलों से राहत मिलते ही भारत में नया राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जहां एक तरफ अडानी समूह ने इस फैसले का स्वागत किया है। दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट कर आरोप लगाया कि एक 'समझौतावादी पीएम' को भारत के हितों को बेचने के लिए मजबूर किया गया और देश आज इसकी भारी कीमत चुका रहा है।