बच्चों की पढ़ाई के बोझ पर अभिजीत दीपके की चिंता, ‘क्या बोलती पब्लिक’ से जनता से करेंगे सीधा संवाद

Abhijeet Dipke latest news: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अब सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने 'क्या बोलती पब्लिक' नाम से एक नया जनसंपर्क अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। दीपके का कहना है कि इस अभियान के जरिए लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को समझा जाएगा और उन मुद्दों को उठाया जाएगा, जिनका सीधा असर आम परिवारों की जिंदगी पर पड़ रहा है।