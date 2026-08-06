बच्चों की पढ़ाई के बोझ पर अभिजीत दीपके की चिंता, ‘क्या बोलती पब्लिक’ से जनता से करेंगे सीधा संवाद

अभिजीत दीपके ने 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान शुरू करने का ऐलान किया। (फोटो सोर्स-IANS)
Abhijeet Dipke latest news: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अब सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने 'क्या बोलती पब्लिक' नाम से एक नया जनसंपर्क अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। दीपके का कहना है कि इस अभियान के जरिए लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को समझा जाएगा और उन मुद्दों को उठाया जाएगा, जिनका सीधा असर आम परिवारों की जिंदगी पर पड़ रहा है।
अभियान के तहत शिक्षा को पहला बड़ा मुद्दा बनाया गया है। अभिजीत दीपके का कहना है कि आज अच्छी शिक्षा हासिल करना आम परिवारों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों की बढ़ती फीस ने माता-पिता की चिंता बढ़ा दी है।
उन्होंने कहा कि कई निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का खर्च इतना बढ़ गया है कि सामान्य आय वाले परिवारों के लिए इसे संभालना आसान नहीं रह गया है। पहली कक्षा से ही कई स्कूलों में फीस लाखों रुपए तक पहुंच रही है। इसके अलावा एडमिशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और दूसरे खर्च भी अलग से देने पड़ते हैं।
दीपके ने कहा कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि कॉलेज और कोचिंग की फीस भी तेजी से बढ़ रही है। कई माता-पिता बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना आर्थिक दबाव नहीं झेलना चाहिए। पैसे की कमी के कारण किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान के दौरान उनकी पार्टी अलग-अलग शहरों और राज्यों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेगी। इस दौरान शिक्षा के अलावा रोजगार, महंगाई और आम लोगों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी उनकी राय ली जाएगी।
अभिजीत दीपके ने डॉ. भीमराव आंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन आज शिक्षा धीरे-धीरे महंगी होती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं है, बल्कि लोगों की असली परेशानियों को समझना और उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाना है। अब देखना होगा कि 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान को जनता का कितना समर्थन मिलता है और यह जमीन पर कितना असर दिखा पाता है।
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