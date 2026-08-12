महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन! RBI के 4% टारगेट से ऊपर पहुंची दर ने बिगाड़ा बजट,प्याज-लहसुन के दाम आसमान पर

India Inflation July 2026: देश में जुलाई माह के दौरान खुदरा महंगाई दर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण जुलाई 2026 में भारत की रिटेल महंगाई दर जून के 4.38% से बढ़कर 4.45% हो गई। यह RBI के मध्यम अवधि के टारगेट से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं, RBI ने मिड टर्म में 4 फीसदी का टारगेट रखा है।