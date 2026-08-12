12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Abhijit Dipke: ‘मीटिंग के लिए कोई जगह नहीं दे रहा, हॉल मालिकों को धमका रहे हैं’, अभिजीत दीपके ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप

Abhijeet Dipke BJP allegation: अभिजीत दीपके ने दिल्ली में CJP की मीटिंग के लिए हॉल नहीं मिलने और मालिकों को धमकाने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि CJP या उसके समर्थक डरने वाले नहीं है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 12, 2026

Abhijit Dipke news

अभिजीत दीपके(फोटो-ANI)

Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली में अपनी पार्टी की वॉलंटियर्स मीटिंग को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपके का दावा है कि मीटिंग के लिए हॉल तलाशने के दौरान कई जगहों से उन्हें जगह देने से इनकार कर दिया गया और हॉल मालिकों पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिस हॉल को आखिरकार बुक किया गया था, उसके मालिकों को भी कथित तौर पर धमकियां दी गईं।

अभिजीत दीपके ने कहा कि दिल्ली में CJP के वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी। इसके लिए हॉल तलाशने में काफी परेशानी हुई। उनके मुताबिक, कई हॉल मालिकों ने कहा कि उन पर 'ऊपर से दबाव' है और वे CJP की मीटिंग के लिए जगह नहीं दे सकते।

'हॉल मालिकों को धमकी दी गई'

दीपके ने दावा किया कि काफी मुश्किल के बाद एक हॉल बुक किया गया था और इसकी रसीद भी उनके पास है। हालांकि, उनके मुताबिक मीटिंग से पहले हॉल मालिकों को कथित तौर पर धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉल मालिकों से कहा गया कि अगर उन्होंने CJP की मीटिंग होने दी तो उन्हें 'उल्टा लटका दिया जाएगा'। दीपके ने इन आरोपों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दीपके ने कहा कि ऐसी हरकतों से यह साफ होता है कि बीजेपी देश के युवाओं से डर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि इस तरह की छोटी-मोटी हरकतों से CJP या उसके समर्थक डर जाएंगे, तो यह उसकी गलतफहमी है।

JSSC आंदोलन पर भी सरकार को घेरा

इससे पहले झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी समेत अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी अभिजीत दीपके ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा था। उन्होंने सवाल उठाया था कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दीपके ने कहा कि जब राजनीतिक दल विरोध-प्रदर्शन करते हैं, तब अक्सर लाठीचार्ज या आंसू गैस जैसी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बार-बार पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है।

हमीरपुर के ग्रामीणों को भी दीपके का समर्थन

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। चंदूपुर गांव और आसपास के डेरों के ग्रामीण करीब पांच किलोमीटर पैदल चलकर अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बदहाल सड़क को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मिलने की कोशिश की। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिजीत दीपके ने भी बच्चों के साथ निकाली गई इस तिरंगा यात्रा का वीडियो शेयर किया और प्रदर्शन में शामिल बच्चों का हौसला बढ़ाया। दीपके ने बच्चों को समर्थन देते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, छात्र आंदोलन पर चर्चा की मांग

ये भी पढ़ें
Amit Shah student protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 05:14 pm

Published on:

12 Aug 2026 05:06 pm

Hindi News / National News / Abhijit Dipke: ‘मीटिंग के लिए कोई जगह नहीं दे रहा, हॉल मालिकों को धमका रहे हैं’, अभिजीत दीपके ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, डीके शिवकुमार ने अपने पास रखे कई अहम मंत्रालय

dk shivkumar
राष्ट्रीय

गौरव गोगोई का अमित शाह पर हमला, कहा- पेपर लीक बिल पर दो दिन हुई चर्चा, फिर सदन से क्यों गायब थे गृह मंत्री?

Gaurav Gogoi on Amit Shah
राष्ट्रीय

विधायक आवास में नहीं रहेंगे प्रशांत किशोर, बोले- आश्रम में रहूंगा, सरकारी बंगले में बनेगा बांकीपुर जनता कार्यालय

bankipur mla Prashant kishor
राष्ट्रीय

‘अमित शाह चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष नहीं चाहता बहस’, BJP सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का कांग्रेस पर हमला

Amit Shah Letter, Amit Shah Parliament, Janardan Singh Sigriwal, Janardan Singh Sigriwal News, Student Protest, Student Protest Parliament, Parliament Discussion, Parliament Monsoon Session, BJP MP, Opposition Protest, Kiren Rijiju, Kiren Rijiju News, Lok Sabha Speaker Om Birla, Amit Shah News, Parliament News,
राष्ट्रीय

बिहार में बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी, दिलीप कुमार बोले- बयानबाजी बहुत हुई, अब एक्शन होगा

bihar student protest, Bpsc TRE 4
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.