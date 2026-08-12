Abhijit Dipke: ‘मीटिंग के लिए कोई जगह नहीं दे रहा, हॉल मालिकों को धमका रहे हैं’, अभिजीत दीपके ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। चंदूपुर गांव और आसपास के डेरों के ग्रामीण करीब पांच किलोमीटर पैदल चलकर अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बदहाल सड़क को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मिलने की कोशिश की। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिजीत दीपके ने भी बच्चों के साथ निकाली गई इस तिरंगा यात्रा का वीडियो शेयर किया और प्रदर्शन में शामिल बच्चों का हौसला बढ़ाया। दीपके ने बच्चों को समर्थन देते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।