‘BJP को राहुल गांधी से सीखना चाहिए’, झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

Irfan Ansari on Jharkhand Students Protest: झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अस्थिरता पैदा करने में विश्वास रखती है। वह कभी युवाओं की हितैषी नहीं रही। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शन की घटना की निंदा की। उनका कहना है कि बीजेपी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए।