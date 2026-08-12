सवाल पूछने पर मीडिया से गुस्सा हुई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर भी दिया बयान

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर टीएमसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया। पेलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कहीं भी छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करना गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। लाठियों और पेलेट गन के इस्तेमाल पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम अमित शाह से माफी की भी मांग करते हैं।