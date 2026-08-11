Jharkhand Protest: ‘झारखंड का मुद्दा अलग है’, छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसा क्यों कहा?

Jharkhand Protest: संसद में मंगलवार को भारी हंगामा देखने को मिला। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने झारखंड में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे अलग मुद्दा बताया। खरगे ने कहा कि हम अपने मुद्दों या मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारी स्थिति शुरू से ही स्पष्ट और एक जैसी रही है। हमारे तीन प्रमुख मुद्दे हैं।