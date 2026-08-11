Weather Alert: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा मामला

Suvendu Adhikari Helicopter Emergency Landing : CM शुभेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग (फोटो सोर्स: ANI)
Suvendu Adhikari Helicopter Emergency Landing: पश्चिम बंगाल में मंगलवार को खराब मौसम ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हवाई यात्रा का रुख अचानक बदल दिया। दमदम से केशपुर के लिए उड़ान भरने वाले अधिकारी के हेलिकॉप्टर को मौसम बिगड़ने के बाद एहतियातन कोलाघाट में उतारना पड़ा। पायलट के इस फैसले से किसी बड़े खतरे की स्थिति बनने से पहले ही यात्रा रोक दी गई। अधिकारी के केशपुर पहुंचने का कार्यक्रम तय था, जहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में शामिल होना था।
शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को दमदम से हेलिकॉप्टर के जरिए पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर जा रहे थे। यहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। लेकिन उड़ान के दौरान मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं रही। ऐसे में पायलट ने जोखिम लेने के बजाय हेलिकॉप्टर को पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट क्षेत्र में एक खुले मैदान में उतार दिया। अधिकारियों के मुताबिक, यह लैंडिंग एहतियात के तौर पर की गई।
घटना के बाद सबसे अहम बात यह रही कि हेलिकॉप्टर को किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं, बल्कि खराब मौसम को देखते हुए सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा गया। इससे यात्रा के दौरान किसी संभावित जोखिम को टालने में मदद मिली।
मुख्यमंत्री का केशपुर दौरा पहले से निर्धारित था। उन्हें देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को याद करने के कार्यक्रम में शामिल होना था। खुदीराम बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन युवा क्रांतिकारियों में लिया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बेहद कम उम्र में संघर्ष का रास्ता चुना था।
ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम राजनीतिक और ऐतिहासिक, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि, खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर की यात्रा में अचानक बदलाव करना पड़ा।
शुभेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की कोलाघाट में लैंडिंग ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि मानसून के दौरान मौसम कितनी तेजी से यात्रा की परिस्थितियां बदल सकता है। पश्चिम बंगाल में अगले कई दिनों तक बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में दक्षिण बंगाल के जिलों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ सड़क और हवाई यात्रा करने वालों को भी मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की जरूरत होगी।
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