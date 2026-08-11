Weather Alert: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा मामला

Suvendu Adhikari Helicopter Emergency Landing: पश्चिम बंगाल में मंगलवार को खराब मौसम ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हवाई यात्रा का रुख अचानक बदल दिया। दमदम से केशपुर के लिए उड़ान भरने वाले अधिकारी के हेलिकॉप्टर को मौसम बिगड़ने के बाद एहतियातन कोलाघाट में उतारना पड़ा। पायलट के इस फैसले से किसी बड़े खतरे की स्थिति बनने से पहले ही यात्रा रोक दी गई। अधिकारी के केशपुर पहुंचने का कार्यक्रम तय था, जहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में शामिल होना था।