छात्र आंदोलन पर संसद में बयान देंगे अमित शाह, रिजिजू ने कहा- विपक्ष गृह मंत्री का जवाब सुने

उन्होंने कहा कि हमें अभी तक इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है कि गृह मंत्री छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई और पुलिस की बर्बरता के मुद्दे पर बोलेंगे या नहीं। इस संबंध में सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं आई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि वह अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मुद्दे पर बहस कराने के लिए तैयार है या नहीं