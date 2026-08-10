NCPI में बढ़ी रार, BJP से गठबंधन को लेकर तीन मुस्लिम सांसदों ने जताई नाराजगी; TMC ने बताया ‘B-Team’

NCPI BJP Alliance Row: तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के शामिल होने के बाद चर्चाओं में आई नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अब अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। एनसीपीआई में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, TMC से बगावत कर NCPI में शामिल हुए तीन मुस्लिम लोकसभा सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान पार्टी के BJP के साथ बढ़ते करीबी रिश्तों से असहज हैं।