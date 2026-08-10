Jharkhand Student Protest: छात्र आंदोलन के बीच झारखंड में सियासी हलचल, बाबूलाल मरांडी हिरासत में; BJP नेताओं को नजरबंद करने का आरोप

Babulal Marandi Detained: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन सोमवार को उस समय और तेज हो गया, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई नेताओं को सुबह सात बजे से ही उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। शाहदेव के इस दावे ने प्रदर्शन के बीच राजनीतिक टकराव को और गहरा कर दिया है।