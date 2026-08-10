‘जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं’, रांची में विधानसभा मार्च शुरू, बैरिकेड्स पर रोके गए प्रदर्शनकारी

Paper Leak Protest:झारखंड की राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर पूरी तरह उतर चुका है। JPSC और JSSC परीक्षाओं की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हजारों छात्र आज राज्य की नई विधानसभा का घेराव करने निकले हैं। पुरानी विधानसभा परिसर में इकट्ठा हुए युवाओं के हाथों में विरोध की तख्तियां हैं और माहौल पूरी तरह गर्माया हुआ है। सरकार और प्रशासन के साथ छात्रों की कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया।