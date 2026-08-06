‘बेटी कहती है घर चलो, लेकिन न्याय मिले बिना नहीं जाऊंगी’, झारखंड में नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ तेज

JPSC-JSSC Protest:झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में हुई धांधली, पेपर लीक और रूकी हुई नियुक्तियों को लेकर राजधानी रांची में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी हजारों छात्र-छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन स्थल पर कई अभ्यर्थी पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें से कुछ की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है।

इस आंदोलन के बीच एक भावुक कर देने वाली बात भी सामने आई, जहां एक महिला अभ्यर्थी अपनी ढाई साल की मासूम बेटी के साथ धरने पर बैठी है। रोती हुई बच्ची के बार-बार घर चलने की जिद करने पर मां अपने आंसू नहीं रोक सकी, लेकिन उसने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक वे धरना स्थल से पीछे नहीं हटेंगी।